Золотые цепи и оружие: что нашли при обыске у гаишника из Ростовской области

Силовики провели обыск дома у 32-летнего главы управления ГИБДД по Миллеровскому району Ростовской области. Александр Ч. стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Золотых унитазов у ростовского гаишника, в отличие от его ставропольского коллеги, не нашли, но зато обнаружили автомат, хранившийся вне сейфа, коллекцию ножей, шкатулки с драгоценностями и толстую золотую цепь. Среди предметов, которые, вероятно, представляют ценность только для владельца, был его портрет-шарж в полицейской фуражке, той самой золотой цепи и на фоне большого черного внедорожника.

Ранее Следственный комитет возбудил дело о превышении полномочий в отношении троих сотрудников ГИБДД Миллеровского района, они подозреваются в том, что в 2020-2021 годах не составили материалы об административных правонарушениях в отношении четырех водителей. Причем двое из прощенных нарушителей управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, отмечает "Российская газета".