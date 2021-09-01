01 Сентября 2021
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Происшествия Южный ФО
(2005) | Фото: www.acapod.ru

Золотые цепи и оружие: что нашли при обыске у гаишника из Ростовской области

Силовики провели обыск дома у 32-летнего главы управления ГИБДД по Миллеровскому району Ростовской области. Александр Ч. стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Золотых унитазов у ростовского гаишника, в отличие от его ставропольского коллеги, не нашли, но зато обнаружили автомат, хранившийся вне сейфа, коллекцию ножей, шкатулки с драгоценностями и толстую золотую цепь. Среди предметов, которые, вероятно, представляют ценность только для владельца, был его портрет-шарж в полицейской фуражке, той самой золотой цепи и на фоне большого черного внедорожника.  

Ранее Следственный комитет возбудил дело о превышении полномочий в отношении троих сотрудников ГИБДД Миллеровского района, они подозреваются в том, что в 2020-2021 годах не составили материалы об административных правонарушениях в отношении четырех водителей. Причем двое из прощенных нарушителей управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, отмечает "Российская газета".

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Теги: обыск, гаишник, гибдд, превышение полномочий



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