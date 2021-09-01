01 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) им. В.В. Тетюхина (2021) | Фото: ural-clinic.ru

В деле о банкротстве поставлен жирный крест. Суд отказал КРСУ в иске по взысканию с Тетюхинского госпиталя 1,4 млрд рублей

Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске "Корпорации развития Среднего Урала" к госпиталю восстановительных и инновационных технологий – "Госпиталю Тетюхина" о взыскании суммы займа в размере 1,4 млрд руб. Об этом Накануне.RU рассказал советник генерального директора центра Михаил Лавров.

"В этом иске "Корпорации развития Среднего Урала" отказано. Таким образом, решением Арбитражного суда Свердловской области на замысле КРСУ по банкротству госпиталя поставлен жирный крест", - заявил Лавров. По его словам, речь идет именно о взыскании именно в денежной форме. Каким образом теперь притязания КРСУ будут удовлетворены – неизвестно.

"Мы не исключаем, что мы подадим отдельный иск по понуждению КРСУ принять 25,6 % акций пропорционально вложенным в 2013 году инвестициям с сохранением этой формы государственно-частного партнерства и в дальнейшем".

При этом представители госпиталя надеются, что региональное правительство поменяет оператора. Таким образом центр надеется избавиться от все этой истории, которую "сопровождает шлейф негативных решений КРСУ за все годы его существования". Однако, насколько это будет возможным, станет известно только в будущем.

Сумма иска включала в себя средства, которые были выданы госпиталю со стороны областных властей в качестве госзайма на строительство клиники, плюс проценты. Возведение медучреждения велось по принципу частно-государственного партнерства. В руководстве лечебно-реабилитационного центра считают давление КРСУ попыткой рейдерского захвата. А губернатор Евгений Куйвашев обвинял руководство госпиталя в выводе активов учреждения в оффшор, находящийся на Кипре.

Напомним, что представители Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина в Нижнем Тагиле рассказали своим пациентам, что, по их мнению, представляют из себя "отписки" свердловского минздрава, направленные в ответ горожанам на просьбу не закрывать госпиталь.

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Теги: госпиталь Тетюхина, суд, банкротство, КРСУ



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