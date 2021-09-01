01 Сентября 2021
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Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Директор школы отчитала ученика, указавшего Путину на ошибку

Школьник Никанор Толстых, заметивший оговорку президента Владимира Путина на открытом уроке во Владивостоке, проявил таким образом наглость, считает директор школы Юлия Рябцева.

В комментарии изданию "Подъем" она заявила, что молодым людям присуща определенная наглость при общении с людьми, занимающим высокое положение.

"Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом", - отметила Рябцева.

По ее мнению, скромность придет к мальчику с годами, когда он поймет, что поправлять президента нельзя.

Напомним, президент России провел сегодня урок истории в детском центре "Океан" во Владивостоке. В какой-то момент глава государства решил поговорить со школьниками о петровских войнах и допустил ошибку, рассказывая детям о военной истории нашей страны.

"Чего Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, ни фига себе! Че они делали все там под Полтавой? Это же все имеет значение, это нам позволит использовать знания прошлого для лучшего понимания сегодняшнего дня", - сказал Путин.

Один из учеников, дождавшись окончания пассажа президента, попросил слово. "Не сочтите за мою как бы… в общем, это назвалось не Семилетняя война, а просто Северная война. Раз урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать, что Северная война длилась с 1700 года по 1721", - сказал молодой человек.

"Да, спасибо за поправку", - сказал Путин и продолжил.

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Теги: владимир путин, семилетняя война, школьник



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Ранее 01.09.2021 12:20 Мск Путин перепутал Семилетнюю и Северную войны


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