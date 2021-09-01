01 Сентября 2021
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Образование Свердловская область
Технический университет УГМК (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

700 студентов университета УГМК отметили корпоративный День знаний

Корпоративный День знаний прошел в Верхней Пышме 1 сентября и был приурочен ко дню рождения Технического университета УГМК, отрытого в 2013 году.

Как сообщили в пресс-службе УГМК, в 2021 году праздник отмечают около 700 студентов университета УГМК, более 325 из них студенты очного обучения, в том числе 60 первокурсников, которые сегодня стали частью единой команды УГМК.

Стоит отметить, что в 2020 году мероприятие отменяли из-за пандемии, но спустя год вновь вернулись к очному формату проведения.

Технический университет УГМК(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Гендиректор УГМК Андрей Козицын отметил, что инженерное образование – это перспективное, а главное, очень серьезное, интересное и ответственное направление. Компания ставит задачу сделать так, чтобы ее продукция эффективно работала на людей.

Андрей Козицын(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Сегодня на корпоративном Дне знаний подвели итоги конкурса на звание Лучшего корпоративного преподавателя за 2020-2021 учебный год. В составе педагогического корпуса университета - около 160 корпоративных преподавателей, которые задействованы как в реализации программ повышения квалификации, так и в учебных курсах программ высшего образования.

Стоит также отметить, что на сегодняшний день в организациях УГМК работают 227 кандидатов и 22 доктора наук (большинство в ТУ УГМК и АО "Уралмеханобр").

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Теги: УГМК, День знаний, Технический университет УГМК



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