01 Сентября 2021
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Школьная мебель производства Волчанского филиала УВЗ (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод передал мебель школам перед новым учебным годом

Уралвагонзавод (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в государственную корпорацию Ростех) перед 1 сентября передал пяти школам Дзержинского района Нижнего Тагила комплекты мебели.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, ученики и преподаватели данных учебных заведений наиболее активно принимали участие в мероприятиях, которые организовало градообразующее предприятие в рамках социального партнёрства в прошлом году.

Свыше 500 тыс. руб. было направлено на современную школьную мебель производства Волчанского филиала УВЗ. Школы № 7, 9, 20, 35 и 55 получили комплекты: 15 двухместных парт, 30 стульев, угловой стол и стул для учителя.

Школьная мебель производства Волчанского филиала УВЗ(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Школьная мебель производства Волчанского филиала УВЗ(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Накануне Дня знаний исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин встретился с руководителями учебных заведений. Он ещё раз подчеркнул необходимость социального партнёрства между предприятием и школами.

Владимир Рощупкин(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

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Теги: Уралвагонзавод, мебель, школы



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