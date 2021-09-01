Уралвагонзавод передал мебель школам перед новым учебным годом

Уралвагонзавод (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в государственную корпорацию Ростех) перед 1 сентября передал пяти школам Дзержинского района Нижнего Тагила комплекты мебели.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, ученики и преподаватели данных учебных заведений наиболее активно принимали участие в мероприятиях, которые организовало градообразующее предприятие в рамках социального партнёрства в прошлом году.

Свыше 500 тыс. руб. было направлено на современную школьную мебель производства Волчанского филиала УВЗ. Школы № 7, 9, 20, 35 и 55 получили комплекты: 15 двухместных парт, 30 стульев, угловой стол и стул для учителя.

Накануне Дня знаний исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин встретился с руководителями учебных заведений. Он ещё раз подчеркнул необходимость социального партнёрства между предприятием и школами.