01 Сентября 2021
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Происшествия В России
Момент падения Ил-112В в Подмосковье (2021) | Фото: Telegram / Baza

Минпромторг: Сообщения о причинах крушения Ил-112В - лишь предположения источников

Окончательных выводов о причинах крушения опытного военно-транспортного самолета Ил-112В, которое произошло в подмосковной Кубинке, пока нет. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга, председатель комиссии по расследованию Олег Бочаров.

По его словам, комиссия продолжает работу, передает ТАСС.

Бочаров добавил, что появившаяся в СМИ информация - лишь предположения источников, она не имеет ничего общего с официальными выводами.

Военный транспортник разбился 17 августа в ходе испытательного полета. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что крушению предшествовал пожар правого двигателя. Экипаж попытался зайти на посадку, совершив маневр поворота, но слишком маленькая высота и скорость не позволили это сделать – борт перевернулся и упал на землю. Погибли три члена экипажа.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установили причину крушения экспериментального транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке.

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Теги: ил-112в, военный траспортный самолет, кубинка



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