СК хочет выяснить, почему на уральском хлебокомбинате несколько месяцев не платят зарплату

Следственный комитет проверяет информацию о невыплате заработной платы работникам хлебокомбината в уральском городе Сысерть.

Ранее сообщалось, что люди несколько месяцев не получали зарплату. Предприятие якобы находится на грани закрытия, а сотрудникам уже объявили об увольнении.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ходе проверки опрашиваются как рабочие, так и руководство хлебокомбината.

"Истребуется интересующая следствие финансовая и бухгалтерская документация. Выполняются иные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное процессуальное решение", - заверили в ведомстве.

Напомним, ранее проблемы с выплатой зарплаты возникали на "Первоуральском хлебокомбинате".