Уральский поселок может быть включен в список лучших туристических деревень мира

Уральский поселок Висим вошел в тройку лидеров отборочного этапа конкурса "Лучшие туристические деревни ЮНВТО". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Конкурс организован Всемирной туристической организацией (United Nations World Tourism Organization). Кроме Висима, Россию на международном уровне представят сельские населенные пункты Ярославской и Тульской областей.

Сегодня в Висиме проживает 1 тыс. 350 человек и работает четыре музея, включая дом-музей писателя Мамина-Сибиряка. Точками притяжения туристов также являются мараловая ферма, где живут несколько сотен алтайских оленей, и единственный на Среднем Урале сертифицированный ипподром. 18 сентября на нем планируется проведение масштабных испытаний рысаков в рамках второго этапа Кубка УрФО "Большой уральский круг".

Итоги конкурса будут объявлены на 24-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в Марокко в октябре. В случае победы Висим войдет в международный реестр лучших туристических деревень мира.