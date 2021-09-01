01 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
перцовый баллончик (2017) | Фото: news.ngs.ru

В Челябинске оштрафовали подростка, распылившего газовый баллончик женщине в лицо

17-летний житель Челябинска, нанесший побои своей соседке, привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле у подъезда дома по Комсомольскому проспекту у подростка возник конфликт с соседкой по поводу выгула собак без намордников. Он распылил газовый баллончик женщине в лицо и нанес ей телесные повреждения.

"Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - рассказали в областной прокуратуре.

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Теги: подросток, соседка, побои,



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