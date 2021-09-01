Бывшего помощника экс-схиигумена Сергия Могучева задержала полиция

Всеволода Могучева, известного как сторонника экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) задержали по подозрению в экстремизме. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на адвоката Могучева Михаила Толмачева. По его словам, задержание прошло сегодня утром в Ишиме, где его подзащитный находился с супругой по работе, а уже вечером Могучев будет доставлен в уральскую столицу для проведения следственных действий.

Напомним, что в феврале адвокат Могучева отказался от поданной апелляции на постановление об аресте последнего. Ранее Всеволод был признан виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и получил 15 суток административного ареста. За день до этого Могучева отпустили из спецприемника, в котором тот провел 45 суток с учетом других арестов. В связи с этим в Свердловский областной суд поступило ходатайство адвоката Михаила Толмачева, в котором он отказался от поданной жалобы и попросил прекратить по ней производство, что и было сделано.

Добавим, в конце января все видео с выступлениями бывшего схиигумена Сергия были удалены с канала его помощника на YouTube. Это произошло, когда Всеволод Могучев уже находился под арестом.

На днях суд в очередной раз продлил арест бывшему схиигумену - до 10 февраля 2022 года. Дело передано в Измайловский районный суд Москвы, хотя процесс могли перенести в суд Верхней Пышмы, на чем и настаивала защита.