В Перми в День знаний "заминировали" школы

В День знаний в пермские школы поступили анонимные сообщения о минировании. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.

Сообщения были отправлены на электронную почту. В минтербезе полагают, что целью злоумышленников был срыв праздничных мероприятий в школах. В результате проверок взрывных устройств в образовательных учреждениях обнаружено не было.

Сейчас правоохранители устанавливают личности "лжеминеров".

В ведомстве напоминают, что за заведомо ложное сообщение о терроризме предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.