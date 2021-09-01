01 Сентября 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

В Перми в День знаний "заминировали" школы

В День знаний в пермские школы поступили анонимные сообщения о минировании. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.

Сообщения были отправлены на электронную почту. В минтербезе полагают, что целью злоумышленников был срыв праздничных мероприятий в школах. В результате проверок взрывных устройств в образовательных учреждениях обнаружено не было.

Сейчас правоохранители устанавливают личности "лжеминеров".

В ведомстве напоминают, что за заведомо ложное сообщение о терроризме предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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Теги: школы, лжеминирование, день знаний



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