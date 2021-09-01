В Севастополе подростки пытались украсть пожертвования в часовне

В Севастополе полицейские начали проверку из-за видеоролика, на котором двое подростков пытаются забрать пожертвования в часовне.

Ранее в соцсетях появилось видео из часовни Михаила Архангела, которая расположена на территории музейного мемориального комплекса защитникам города "35-я Береговая батарея". На нем двое мальчиков пытаются вскрыть урны для пожертвований. Сейчас полиция устанавливает их личности, пишет "Интерфакс".

В музее уточнили, что достать деньги подросткам не удалось.

Ранее в Севастополе возбудили уголовное дело по поручению главы СКР Александра Бастрыкина на троих подростков, прикуривших сигареты от вечного огня на мемориале. Нарушителей установили – ими оказались 16-летние школьники.