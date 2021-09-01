01 Сентября 2021
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Общество В России
прямая линия с Путиным, Сноуден (2014) | Фото:

Эдвард Сноуден даст интервью обществу "Знание"

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден станет участником марафона "Новое знание", устроенном в честь начала учебного года просветительским обществом "Знание". Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"Из неожиданных (гостей марафона прим. ред.) у нас завтра запланировано интервью со Сноуденом, например, который дает ответы для общества "Знание". При всей его нелюбви давать интервью для общества "Знание" он его дает", - цитирует Кириенко ТАСС.

В ноябре прошлого года стало известно, что Сноуден и его супруга Линдси Миллс подали документы на получение российского гражданства. В декабре 2020-го у них родился сын. Сноуден живет в России уже почти семь лет.

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Теги: эдвард сноуден, интервью, общество знание



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