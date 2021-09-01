01 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

На директора Бакальского рудоуправления возбудили 47 уголовных дел из-за долгов

В Челябинской области возбуждено 47 уголовных дел в отношении директора Бакальского рудоуправления. Его обвиняют в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и неисполнении решений суда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФССП, сумма долга по исполнительным производствам, в рамках которых возбуждены уголовные дела, составляла более 25 млн рублей. Но директор не принимал мер, чтобы их выплатить. На счета организации были наложены ограничения, но взыскать удалось только небольшую сумму.

При этом установлено, что предприятие располагало крупными денежными средствами, но по решению директора деньги направлялись контрагентами в пользу третьих лиц, и расходовались на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности и исполнением судебных решений.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.

Добавим, что после возбуждения уголовного дела задолженность была погашена.

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Теги: Бакальское рудоуправление, суд, долги, уголовное дело,



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