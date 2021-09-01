01 Сентября 2021
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лицей, нижневартовск, образование, школа (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В лицее №1 Нижневартовска прошёл первый День знаний

В образовательных организациях Нижневартовска в очном формате состоялись торжественные линейки, приуроченные к празднованию Дня знаний. Впервые её организовали в лицее №1 имени Пушкина, который был построен по нацпроекту "Образование" и стал уникальным объектом – подобных ему нет во всем Уральском федеральном округе, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Это не просто учебное заведение. Это образовательный, культурный центр притяжения для всей восточной части города. Поздравляю с началом нового учебного года! Мы привыкли к тому, что Нижневартовск – город-лидер. В образовании, добыче нефти, спорте. И пока бьётся пульс столицы Самотлора, такое положение вещей должно оставаться неизменным. Истоки лидерства рождаются за школьной партой. И каких бы высот ни достигал человек – полет в космос или олимпийское золото – путь к ним начинается 1-го сентября", - сказал исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

В наступившем учебном году здесь будут обучаться 2,1 тыс. учеников. Ряды лицеистов пополнили 270 первоклассников, а также 80 десятиклассников, которые будут обучаться по технологическому (Роснефть-класс), естественно-научному (медицинский класс) и гуманитарному направлениям. Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием.

"Уверен, что этот учебный год будет интересным, насыщенным для нас всех. Сегодняшний день знаний особенный, поскольку он первый для нашей образовательной организации", - сказал директор лицея Эдмонд Игошин.

По словам председателя попечительского Совета образовательной организации Светланы Зворыгиной, мнение родителей учитывали при наполнении нового учреждения услугами дополнительного образования. Так, по запросам родителей в здании появится танцевальная секция. В самом крупном на территории Нижневартовска лицее будет работать три спортивных зала, оборудованных современными снарядами. Кроме того, приобретено дополнительное оборудование для занятий самбо. Лицей вошел в федеральный образовательный проект "Самбо в школу", став восьмым нижневартовским образовательным учреждением, участвующем в этом проекте.

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Теги: лицей №1 имени Пушкина, Эдмонд Игошин, открытие



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