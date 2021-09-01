В Москве задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Васильеву

Сотрудники полиции задержали главу профсоюза "Альянс врачей" (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Анастасию Васильеву. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Джулай.

По данным ТАСС, Васильева задержана сотрудниками спецподразделения полиции у ее офиса в Москве.

Ранее ФСИН потребовала перевести лечащего врача Алексея Навального в СИЗО из-за ее неоднократного опоздания домой.

Напомним, в январе суд поместил Васильеву под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве. Позже ей смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.

В апреле Васильева была задержана у колонии в Покрове, где оппозиционер отбывает наказание. Сообщалось, что женщине грозит до 20 дней ареста.

В начале марта этого года организацию "Альянс врачей" признали иноагентом.