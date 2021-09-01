Мишустин задал ученикам физтех-лицея задачу, которую они не смогли решить

Премьер-министр России Михаил Мишустин в День знаний посетил физтех-лицей им. Капицы в подмосковном Долгопрудном.

Он встретился с руководством учебного заведения, а потом зашел на урок математики к 11-классникам. Выпускники 2022-го года решали задачу по анализу бизнес-проектов. Мишустин удивился: "Зачем же в физтехе бизнес-проектами заниматься, ребята? Здесь нужны фундаментальные знания, правильно?".

Он предложил ребятам решить геометрическую задачу: провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов, и дал время на ее решение, пообещав зайти позднее. Школьники вместе с учителем начали искать варианты решения, но так и не справились с ней, передает ТАСС.

Сам Мишустин заканчивал университет "Станкин" по специальности "системы автоматизированного проектирования", а потом его аспирантуру, он доктор экономических наук, напоминает РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня провел с учащимися во Владивостоке урок истории. Правда, как выяснилось, у главы государства и у самого бывают ошибки. Так, он перепутал Северную и Семилетнюю войны, одному из школьников пришлось указать Путину на эту ошибку.