01 Сентября 2021
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Политика В России
Сергей Лавров (2015) | Фото: Накануне.RU

"Никогда не достигнут результата". Лавров ответил критикам Сталина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на обвинения в "оправдании сталинских преступлений".

"По сути дела, я сказал следующее: "Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу, а мы эту Европу спасли— от завоевания, от уничтожения, и спасли многие народы". И я сказал, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми... некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ стали затем говорить, что "Лавров оправдывает преступления сталинизма". Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата", - приводит информагентство Infox слова министра.

Напомним, недавно на встрече с ветеранами в Волгограде Сергей Лавров заявил, что нападки на личность Иосифа Сталина являются частью атаки на результаты Второй мировой войны.

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Теги: Лавров, Сталин



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