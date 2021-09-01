Мегионские нефтяники подарили школьникам "Цифровое путешествие"

"Славнефть-Мегионнефтегаз" подготовил к 1 Сентября цифровой подарок для школьников. Онлайн-проект (https://vseproneft.ru/) знакомит учеников младших классов с историей нефтедобычи в Югре, профессией нефтяника и современными технологиями, которые используются в отрасли.

Как рассказали Накануне.RU в компании, маршрут "Цифрового путешествия" включает 10 тематических станций. Интерактивный и игровой форматы делают процесс получения новых знаний увлекательным и эффективным, а сложный материал – доступным даже для самой юной аудитории. Проект помогает детям узнать, как добывается и используется нефть, содержит интересные факты из истории Мегиона, а также знакомит с уникальной природой и культурой Югры.

Поддержка сферы образования занимает важное место в благотворительной программе "Славнефть-Мегионнефтегаза", отмечает генеральный директор предприятия Михаил Черевко. "При этом мы делаем акцент на внедрении цифровых инструментов – они значительно расширяют арсенал средств и способов обучения, делают образовательный процесс более эффективным и, что немаловажно, интересным. А такие онлайн-проекты, как "Цифровое путешествие", еще и способствуют расширению кругозора, помогают лучше узнать свой родной край и гордиться его историей", – поясняет он.

"Мегионнефтегаз" активно содействует формированию инновационной образовательной среды в Югре. При участии компании в школах открываются современные цифровые классы, создаются технопарки, развиваются востребованные направления технического творчества. Современные технологии также используются для обеспечения безопасности в период пандемии: так, в прошлом году "Мегионнефтегаз" оснастил образовательные учреждения бесконтактными постами термометрии.