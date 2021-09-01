Мегионские нефтяники подарили школьникам "Цифровое путешествие" 

01 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
(2021) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Мегионские нефтяники подарили школьникам "Цифровое путешествие" 

"Славнефть-Мегионнефтегаз" подготовил к 1 Сентября цифровой подарок для школьников. Онлайн-проект (https://vseproneft.ru/) знакомит учеников младших классов с историей нефтедобычи в Югре, профессией нефтяника и современными технологиями, которые используются в отрасли.

Как рассказали Накануне.RU в компании, маршрут "Цифрового путешествия" включает 10 тематических станций. Интерактивный и игровой форматы делают процесс получения новых знаний увлекательным и эффективным, а сложный материал – доступным даже для самой юной аудитории. Проект помогает детям узнать, как добывается и используется нефть, содержит интересные факты из истории Мегиона, а также знакомит с уникальной природой и культурой Югры. 

Поддержка сферы образования занимает важное место в благотворительной программе "Славнефть-Мегионнефтегаза", отмечает генеральный директор предприятия Михаил Черевко. "При этом мы делаем акцент на внедрении цифровых инструментов – они значительно расширяют арсенал средств и способов обучения, делают образовательный процесс более эффективным и, что немаловажно, интересным. А такие онлайн-проекты, как "Цифровое путешествие", еще и способствуют расширению кругозора, помогают лучше узнать свой родной край и гордиться его историей", – поясняет он.

"Мегионнефтегаз" активно содействует формированию инновационной образовательной среды в Югре. При участии компании в школах открываются современные цифровые классы, создаются технопарки, развиваются востребованные направления технического творчества. Современные технологии также используются для обеспечения безопасности в период пандемии: так, в прошлом году "Мегионнефтегаз" оснастил образовательные учреждения бесконтактными постами термометрии.

 

 

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, цифровое путешествие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети