01 Сентября 2021
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Общество Москва
Денис Проценко (2021) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Главврач больницы в Коммунарке не исключил вспышку коронавируса в Москве в конце сентября

В конце сентября в Москве может произойти новая вспышка COVID-19, полагает главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Мы понимаем, что сейчас, сегодня 1 сентября и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября - это зона риска, когда будет вспышка", - приводит ТАСС слова специалиста. Примечательно, что среди факторов риска он не назвал трехдневное голосование на выборах в Госдуму (17-19 сентябоя), в которых сам участвует.

Проценко считает, что это управляемый риск, если за месяц люди "максимально вакцинируются", то риск останется минимальным. По мнению врача, управлять этим риском способны не столько медики, сколько сами горожане и СМИ.

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Теги: денис проценко, вспышка, коронавирус, москва



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