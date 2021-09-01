01 Сентября 2021
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

Белоруссия ждет поставок российских самолетов и средств ПВО, - Лукашенко

Россия в ближайшее время поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", - цитирует его "БелТА".

По словам Лукашенко, это будет самое современное оборудование, которым дооснастится армия.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что для покупки вооружения могут быть использованы средства российского госкредита, который был выдан на строительство БелАЭС и от которого были сэкономлены "приличные деньги" - от $300 млн до $500 млн.

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Теги: александр лукашенко, с-400, средства пво



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