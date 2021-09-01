В Челябинске новый трамвай сошел с рельсов

В Челябинске на пересечении проспекта Победы и Свердловского проспекта новый трамвай сошел с рельсов и столкнулся с трамвайным вагоном №22.

В настоящий момент на месте работает аварийная брига.

"Возможная причина схода — наличие постороннего металлического предмета в желобе трамвайного рельса типа Т62", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства Челябинской области.

Точная причина произошедшего в настоящий момент устанавливается. В министерстве признали, что трамвайная инфраструктура в Челябинске имеет высокую степень износа. В этом году планируется отремонтировать 5 км трамвайных путей, в следующем году – не менее 20 км.

Напомним, новые трамваи вышли на линию 30 августа. В апреле ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области" и ООО "Торговый дом СТМ" (АО "Синара-Транспортные Машины") заключили контракт на поставку 30 трамваев для Челябинска стоимостью 1 млрд 59 млн рублей. Первые 10 трамваев компания поставила до 1 сентября, остальные должна привести в город до 29 декабря 2021 года.