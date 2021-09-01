В Хабаровске на школьной линейке детям показали танец живота

В Хабаровске конфуз случился на торжественной школьной линейке школы №76. В качестве творческого номера учащимся младших классов и их родителям предложили посмотреть танец живота.

Эффектная брюнетка в откровенном восточном наряде вызвала недоумение на лицах собравшихся, впрочем, никто не стал кричать о неуместности, выступление досмотрели.

Видео разошлось в соцсетях и собрало много шуток. Кто-то отметил, что папы школьников наверняка оценили номер, а вот мамы – вряд ли. Другие пользователи предложили в следующий раз сразу продемонстрировать стриптиз.

В городском управлении образования сообщили, что выступление действительно было не совсем уместным и пообещали разобраться.