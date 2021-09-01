Умер бывший главный архитектор Перми Сергей Шамарин

Ушёл из жизни почётный архитектор России, профессор международной академии архитектуры, член комитета по архитектуре и градостроительству Национального объединения проектировщиков и изыскателей, президент региональной общественной организации "Союз архитекторов Прикамья" Сергей Шамарин, сообщили Накануне.RU в администрации Перми.

Он закончил Пермский политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство" и начал свою трудовую деятельность в 1964 г. Он работал в различных организациях города Перми по специальности "инженер" и "архитектор".

В администрации города он начал свою деятельность в 1997 г. в должности председателя комитета по архитектуре и градостроительству – главного архитектора, которую занимал до октября 2001 г. Затем был назначен на должность первого заместителя главного управления архитектуры и градостроительства Пермской области, позже стал главным архитектором Пермской области и основал мастерскую "Проект-Пермь". В 2013-17 гг. возглавлял "Бюро городских проектов", которое было реорганизовано в 2014 г. в "Институт территориального планирования".

Соболезнования в связи с кончиной Шамарина выразили глава города Алексей Дёмкин и депутаты гордумы.