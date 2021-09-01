01 Сентября 2021
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Общество В России Крым
Крым (2020) | Фото: Накануне.RU

Крым в этом году побил все рекорды по количеству туристов

Крым побил все рекорды по количеству туристов: за восемь месяцев текущего года полуостров посетило 7,2 миллиона отдыхающих. Об этом написал глава региона Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

По его данным, турпоток уже превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019 года на 24%.

В целом за летний период 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов. Это в 1,5 раза больше, чем за лето 2020 года, и на 15% больше аналогичного периода 2019 года, сообщил Аксенов.

Ранее участники турынка отмечали, что с июня продажи путевок в Крым упали из-за непогоды на полуострове. Впрочем, случившийся катаклизм не остановил россиян, которые уже купили туры. Случаи перебронирования и отмены были единичны, несмотря на открывшуюся Турцию и изменения условий пребывания в Краснодарском крае с августа.

Напомним, в июне под удар стихии попали Ялта, Керчь и другие города. В регионе был введен режим ЧС.

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Теги: крым, туристы, рекорд



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