01 Сентября 2021
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Общество В России
Коллаж, убыль населения (2020) | Фото: Накануне.RU

В июле умерло рекордное количество россиян

В июле в России умерло рекордное количество жителей - 215 тыс. За последние 70 лет никогда в июле не умирало столько людей. Об этом говорят свежие данные Росстата.

Рост год к году составил почти 19%, притом что и в прошлом году был рост на 20%. В ряде регионов число смертей выросло в 1,5 и более раз. На ковид списаны 50 тыс. смертей, из которых 44 тыс. в качестве основной причины.

За семь месяцев смертность выросла на 17%, а "естественная" убыль увеличилась до 512 тыс. человек против 316 тыс. годом ранее. Рождаемость остается пока на уровне прошлого года. Это позволяет спрогнозировать убыль по итогам года до 1 млн вместо прошлогодних 700 тыс. Депопуляция России ускоряется.

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Теги: население, смертность



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