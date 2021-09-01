01 Сентября 2021
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Общество В России
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

Путин перепутал Семилетнюю и Северную войны

Владимир Путин допустил ошибку, рассказывая детям о военной истории нашей страны.

Президент России провел сегодня урок истории в детском центре "Океан" во Владивостоке. В какой-то момент глава государства решил поговорить со школьниками о петровских войнах.

"Чего Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, нифига себе! Че они делали все там под Полтавой? Это же все имеет значение, это нам позволит нам позволит использовать знания прошлого для лучшего понимания сегодняшнего дня", - сказал Путин.

Один из учеников, дождавшись окончания пассажа президента, попросил слово. "Не сочтите за мою как бы… в общем, это назвалось не Семилетняя война, а просто Северная война. Раз урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать, что Северная война длилась с 1700 года по 1721", - сказал молодой человек.

"Да, спасибо за поправку", - сказал Путин и продолжил.

Семилетняя война произошла спустя полвека после Северной – уже при потомках Петра Первого.

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Теги: владимир путин, история, история россии, семилетняя война



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