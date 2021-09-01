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Спорт Свердловская область
Павел Дацюк, нападающий ХК Автомобилист (2019) | Фото: hc-avto.ru

В "Автомобилисте" пока не выбрали капитана вместо Павла Дацюка

В екатеринбургском ХК "Автомобилист" пока не определились с новым капитаном команды в предстоящем сезоне. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил главный тренер уральцев Билл Питерс.
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Напомним, в прошлом сезоне капитаном был Павел Дацюк. Однако нападающий до сих пор не принял решения о том, продолжать ли ему карьеру. Как сообщил сегодня директор клуба Максим Рябков, Павел пока продолжает индивидуальные тренировки.

Как рассказал Билл Питерс, в команде были достаточно продуктивные обсуждения на тему того, кому теперь быть капитаном в отсутствие Дацюка.

"Николай Заварухин является частью нашего тренерского штаба, у него есть свои представления. Я хотел бы встретиться с ним, с Германом (Титовым, - прим. ред.), с Константином (Власовым, - прим. ред.) и всем вместе обсудить этот вопрос. Мы будем обсуждать эту тему завтра утром и завтра же примем решение", - пообещал Питерс.

Канадский специалист добавил, что в этом году в "Автомобилисте" собралась "очень мощная команда".

"У нас очень мощная раздевалка. Не только в плане капитана, но и всей группы игроков. Все обладают хорошими боевыми качествами и хорошим игровым опытом", - заключил Билл.

Напомним, также сегодня Питерс поделился ожиданиями от хоккейного турнира на предстоящей в 2022 году зимней Олимпиаде в Пекине. По его мнению, Россия является одним из фаворитов.

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Теги: Автомобилист, Дацюк, капитан, Питерс, сезон



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