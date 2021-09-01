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Происшествия Пермский край
Глава УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников (2019) | Фото: r59.fssprus.ru

Бывшему главному судебному приставу Прикамья вменили 40 преступлений

Экс-главе УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову предъявлено обвинение в совершении 40 преступлений, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемых трёх бывших сотрудников УФССП по Пермскому краю было вынесено в середине августа. Экс-руководитель управления Игорь Кожевников и бывший старший судебный пристав отдела особых исполнительных производств Александра Марданова обвинены в совместном совершении сорока преступлений – получении взяток в группе лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размере, злоупотреблении полномочиями, а также мошенничестве в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору, уточняет "Ъ-Прикамье". В случае с мошенничеством следствие считает господина Кожевникова ещё и его организатором. Бывшему сотруднику ФССП Юлии Пенькевич предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. С 24 июля 2019 г. до конца января этого года Кожевников находился под стражей. Затем суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Напомним, к нескольким случаям передачи взяток Кожевникову, как полагает следствие, причастен бывший прокурор Индустриального района Перми Сергей Мурай.

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Теги: Игорь Кожевников, Александра Марданова, Юлия Пенькевич, Сергей Мурай



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