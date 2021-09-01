Две школьницы из Петербурга пытались сбежать в Финляндию накануне 1 сентября

Двух школьниц из Санкт-Петербурга задержали на границе с Финляндией. Девочки пытались сбежать в другую страну накануне начала учебного года.

Как сообщает "Фонтанка", 31 августа в правоохранительные органы обратилась женщина с просьбой помочь найти 16-летнюю дочь.

Десятиклассница ушла из дома вечером 30 августа, чтобы погулять с подругой, с которой познакомилась в интернете, и не вернулась.

Выяснилось, что девочки на такси отправились в Финляндию. Автомобиль остановили на границе и позвонили родителям. Школьница вернулась домой, о судьбе ее спутницы не сообщается.

Ранее сообщалось, что приплывшего на Хоккайдо с Курильских островов россиянина задержали в Японии за незаконный въезд. Россиянин преодолел 20 км от российского острова Кунашир на Курильской гряде до Хоккайдо и попросил предоставить ему убежище.

По данным издания Hokkaido, мужчине отказали в политическом убежище, его передадут генконсульству России.