Белорусская делегация приняла участие в открытии школы в Воронежской области, построенной совместно

Делегация Белоруссии посетила Воронежскую область. Представители сторон подписали соглашения о сотрудничестве, возложили цветы к Памятнику Славы и могиле Героя Советского Союза генерала Александра Лизюкова и открыли школу, построенную совместными усилиями, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Делегацию возглавил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии Владимир Семашко. Встречали гостей глава региона Александр Гусев и зампред Госдумы Федерального собрания Алексей Гордеев.

Открывая визит, стороны провели рабочую встречу, посвященную взаимовыгодному сотрудничеству воронежцев и белорусов, которое в будущем планируется только укреплять. В частности, предполагается развивать совместные проекты в научной сфере, расширять торговые связи, производственную кооперацию, реализовывать строительные задачи. Товарооборот в будущем году по прогнозу вырастет на 7-9%.

В продолжение встречи стороны договорились о побратимстве - соглашение подписали глава Семилукского района Геннадий Швырков со стороны Воронежской области и председатель Мостовского райисполкома Гродненской области Андрей Санько: муниципалитеты договорились помогать расширению связей двух государств в сфере культуры, образования, спорта, туризма, экономики.

Отметим, что сейчас белорусская компания возводит школу с детским садом в селе Семилуки и она же приглашена для реализации уникального образовательного проекта - школы на 2,8 тыс. мест в Воронеже. Напомним, белорусская компания ООО "Стройинжиниринг" выиграла конкурс на 3,53 миллиарда и будет возводить целый школьный кампус. Мегашкола площадью 60 тыс. квадратных метров будет включать 110 классов, "упакованных" по самым современным стандартам. Школьники смогут выпускать телепрограммы, изучать звезды в астрономической башне, выращивать овощи в теплицах и наблюдать за рыбами в водоеме. Ранее компания успешно справилась с строительством школы в Семилукском районе, которую сегодня презентовали гостям.

Это школа, состоящая из двух трехэтажных блоков, соединенных вестибюлем, рассчитана на 520 учащихся. На территории расположены теннисный корт, спортивная площадка, в самой школе - хореографический класс, спортивный и гимнастический залы, помещения для кружков, музей российско-белорусской дружбы. Здание отапливается собственной котельной, у школы есть свой гараж на два школьных автобуса. Сами автобусы во время церемонии открытия губернатор подарил директору школы Светлане Федосеевой. Белорусская сторона подарила учебному заведению трактор.

Еще одну совместную школу гости только заложили - в селе Семилуки установили памятный знак на месте будущего строительства. Белорусские строители за ближайшие два года возведут здесь школу на 500 учеников и детский сад для 220 воспитанников.

Гордеев отметил, что реализация подобных проектов показывает реальную интеграцию России и Белоруссии, которая "на бумаге" готовится более 20 лет. "Мы понимаем потенциал друг друга", - подчеркнул заместитель председателя Госдумы Федерального собрания. По его словам, в регионах России сейчас одна из острых тем - трудовые ресурсы, в частности, в образовании, здравоохранении, нужны специалисты. "И в этой части Белоруссия для нас очень хороший и выгодный партнер. Белорусский народ — крепкий, скромный и работать умеет", - заявил Алексей Гордеев.

"Мы сегодня прекрасную школу посетили, и, главное, как это оценивают люди. И дети, и педагоги говорят, что им непривычно, но я уверен, что они быстро освоят все технологии, которые там есть. Безусловно, это будет давать стимул детям заниматься более ответственно. Мы, собственно, первые шаги делаем, помимо чисто экономических выгод, которые мы получили, мы понимаем, что в строительную отрасль пришли новые веяния. Пожалуйста, есть альтернатива — построено быстро и качественно. Мы договорились еще о трех объектах и, уверен, что этим наше сотрудничество не закончится, и это будет перерастать в развитие экономических связей", — подчеркнул Александр Гусев.