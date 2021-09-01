01 Сентября 2021
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сборная России по хоккею, победа на Олимпиаде (2018) | Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Главный тренер ХК "Автомобилист": Россия - один из фаворитов Олимпиады в Пекине

Главный тренер екатеринбургского ХК "Автомобилист" Билл Питерс поделился ожиданиями от хоккейного турнира на предстоящей в 2022 году зимней Олимпиаде в Пекине.
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На данных играх, вероятнее всего, выступят представители Национальной хоккейной лиги. Ожидается, что об этом будет официально объявлено в ближайшее время. Действующим чемпионом Олимпиады являются российские хоккеисты.

На сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге Билл Питерс дал свой прогноз на Олимпийский турнир-2022.

"Я еще не слышал официального объявления от НХЛ (об участии их представителей в пекинских Играх, - прим. ред.). Но если оно будет, то, конечно, всегда приятно смотреть на игры лучших против лучших. И сборная России будет вынуждена защищать свой титул, который она завоевала на предыдущей Олимпиаде", - рассказал Питерс, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Билл Питерс(2021)|Фото: ХК "Автомобилист"

По словам специалиста, если посмотреть на составы других команд - Канады, США, Финляндии, Швеции - то у всех сборных потрясающий уровень.

"Там много мастеровитых игроков. Конечно, Россия будет являться одним из фаворитов, но у всех команд хорошие составы. Будет интересно посмотреть на такие матчи", - поделился ожиданиями Билл.

Напомним, команда Питерса возьмет старт в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги 3 сентября. На своем льду "Автомобилист" встретится с магнитогорским "Металлургом".

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Теги: Питерс, Россия, Олимпиада, Автомобилист



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