В Златоусте общественники потребовали уволить главу минздрава из-за нехватки воды и посуды в ковидной больнице

Представители общественной организации "Гражданский патруль" потребовали отправить в отставку министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова из-за критического состояния дел в ковидном госпитале в Златоусте.

Как сообщили Накануне.RU в общественной организации, несколько дней назад руководитель ковидного госпиталя Златоуста Ринат Фахаргалеев обратился к жителям города с просьбой принести в больницу постельное белье, одноразовую посуду и питьевую воду из-за большого количества пациентов с коронавирусом. Жители откликнулись на просьбу.

В "Гражданском патруле" возмутились, что у больницы нет денег на воду и постельное белье.

"Сейчас тяжелое время, но все-таки не война, верно? Как получается, что нет денег на постельное белье, на посуду, на воду? Почему идут поборы с населения? Мы полагаем, что глава Минздрава Челябинской области не справляется со своими обязанностями. Это позор какой-то", - считает руководитель отделения "Гражданского патруля" в Златоусте Андрей Королёв.

Общественники просят прокуратуру проверить закупки для ковидного госпиталя.