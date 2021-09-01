01 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
ковидный госпиталь, Златоуст, (2021) | Фото: vk.com/civilpatrol

В Златоусте общественники потребовали уволить главу минздрава из-за нехватки воды и посуды в ковидной больнице

Представители общественной организации "Гражданский патруль" потребовали отправить в отставку министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова из-за критического состояния дел в ковидном госпитале в Златоусте.

Как сообщили Накануне.RU в общественной организации, несколько дней назад руководитель ковидного госпиталя Златоуста Ринат Фахаргалеев обратился к жителям города с просьбой принести в больницу постельное белье, одноразовую посуду и питьевую воду из-за большого количества пациентов с коронавирусом. Жители откликнулись на просьбу.

ковидный госпиталь, Златоуст,(2021)|Фото: vk.com/civilpatrol

В "Гражданском патруле" возмутились, что у больницы нет денег на воду и постельное белье.

"Сейчас тяжелое время, но все-таки не война, верно? Как получается, что нет денег на постельное белье, на посуду, на воду? Почему идут поборы с населения? Мы полагаем, что глава Минздрава Челябинской области не справляется со своими обязанностями. Это позор какой-то", - считает руководитель отделения "Гражданского патруля" в Златоусте Андрей Королёв.

Общественники просят прокуратуру проверить закупки для ковидного госпиталя.

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Теги: больница, коронавирус, минздрав, Юрий Семенов,



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