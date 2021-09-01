01 Сентября 2021
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Политика В России
Мигранты в паспортно-визовом центре Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

В России создадут единое досье здоровья мигрантов

В России создадут информационную систему сведений о здоровье мигрантов. Соответствующий проект постановления разработал Роспотребнадзор.

Согласно недавно принятым поправками в Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" такая система является средством обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Оператором ее будет Роспотребнадзор.

Информация, содержащаяся в системе, является общедоступной, а владельцем информации - Российская Федерация. Но правомочия обладателя информации от имени Российской Федерации осуществляет Роспотребнадзор.

При этом предоставление в систему сведений осуществляется с согласия лица. Это вызывает недоумение, так как вряд ли мигранты захотят добровольно передавать сведения о своем здоровье. Тем более что в июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единой федеральной санитарно-эпидемиологической базы данных со сведениями о результатах медицинских освидетельствований и медосмотров иностранных граждан и лиц без гражданства. Он обязывает мигрантов, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в России, проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении. Поэтому, судя по всему, включение в базу данных будет добровольно-принудительным.

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Теги: мигрант, здоровье



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