Задержан и.о. начальника ИВС в Истре, откуда сбежали арестанты

Задержан исполняющий обязанности начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда в августе сбежали арестанты.

В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк СКР.

Пятеро мужчин сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По предварительным данным, они скрутили замки на дверях камеры отверткой. Четверых беглецов удалось поймать. На свободе остается Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова.

По делу задержаны сотрудники изолятора, которые находились на рабочем месте в момент побега.