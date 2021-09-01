01 Сентября 2021
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Образование В России
УрГЭУ, вуз, студенты (2021) | Фото: Накануне.RU

Только 12% студентов поставили прививку от коронавируса

Минобрнауки России 1 сентября озвучило данные по количеству привитых от коронавируса студентов и педагогов.

До создания коллективного иммунитета (60% вакцинированных) в российских вузах еще очень далеко. Так, среди студентов привились 12%, среди сотрудников университетов – 45%. Поэтому министр высшего образования и науки Валерий Фальков напутствовал вузы: "предстоит провести большую разъяснительную работу".

"В Москве это уже порог 60% перешагнули, я имею в виду, если брать по сотрудникам университетов. В целом по России там, по-моему, чуть больше 45%. Что касается студентов, то, конечно, здесь ситуация несколько иная, эта ситуация обусловлена тем, что у нас были каникулы, часть студентов уже не студенты - выпустились в начале учебного года, кто-то поступил сейчас, поэтому в целом если по России брать - там больше 12%", - сообщил Фальков в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, 98% вузов РФ начали учебный год вовремя - 1 сентября.

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Теги: вакцинация, вузы, студенты, минобрнауки



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