Более 3,5 тысяч первоклассников Березников и Соликамска получили подарки от "Уралкалия" ко Дню знаний

"Уралкалий" направил более 3 млн руб. на подарки для всех учеников общеобразовательных учреждений Березников и Соликамска, идущих в первый класс в 2021 г. Развивающие игры "Таблица сложения", изготовленные по специальному заказу, а также мешки для сменной обуви получат около 1,5 тыс. детей в Соликамске и более 2 тыс. – в Березниках, сообщили Накануне.RU в компании.

Компания также передала около 800 подарков детям сотрудников "Уралкалия". Каждый первоклассник получил набор канцелярских товаров и сладкое угощение.

"День знаний – один самых из важных дней в жизни первоклассников и их родителей. Подарки детям сотрудников "Уралкалия" на 1 сентября –традиционная часть социального пакета компании. В этом году "Уралкалий" решил расширить своё внимание на всех первоклассников Березников и Соликамска. Каждый ученик первого класса получит специальные наборы от организации. Нам важно, чтобы дети были заинтересованы в учёбе и радовали своими достижениями учителей и родителей", - сказал председатель первичной профсоюзной организации "Калийщик" ПАО "Уралкалий" Павел Кузьмин.