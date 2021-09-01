01 Сентября 2021
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Общество В России
(2005) | Фото: www.journal.sibneft.ru

В Госдуме предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением ввести выплаты для овдовевших пенсионеров.

Как сообщает RT, парламентарий предложил рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров дополнительного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет.

Сухарев считает, что эта мера стала бы значительной поддержкой для одиноких пожилых людей и помогла бы им адаптироваться к новым условиям жизни.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров - с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. В письме парламентария на имя главы Минтруда Антона Котякова отмечалось, что в течение 2021 года продолжается пандемия COVID-19, которая представляет наибольшую опасность для пожилых людей.

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Теги: пенсионеры, выплаты, госдума



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