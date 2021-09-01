01 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
Музыкальная школа в Троицке (2021) | Фото: администрация Троицка

Глава Троицка встретился с педагогами, которые пожаловались на разрушенную после капремонта музыкальную школу

Глава Троицка Александр Виногнрадов встретился с педагогами детской музыкальной школы № 3, которые записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину из-за разрушенного после капремонта здания школы.

Напомним, педагоги рассказали, что уже два года детям приходится заниматься в неприспособленных помещениях, потому что их здание оказалось практически уничтожено в результате капитального ремонта.

На встрече с руководителем муниципалитета обсудили вопрос поиска помещения под школу. Педагоги отметили, что занятия в разных учреждениях, не совсем комфортны, как для детей, их родителей, так и для педагогов. Кроме того, необходимо разграничивать потоки учащихся из-за коронавируса.

"Александр Виноградов объяснил, что, во-первых, необходимо дождаться заключения экспертизы по зданию ДМШ № 3, чтобы понять, о возможности или невозможности его использования в дальнейшем. Глава города с педагогами решили, что в течение месяца совместно с руководителем школы также рассмотрят возможность использования альтернативных помещений для организации учебного процесса", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Напомним, контракт на капитальный ремонт музыкальной школы был заключен в 2020 году с компанией из республики Башкортостан "СпецПромКомплект". Подрядчик должен был выполнить работы за 9,8 млн рублей. Часть средств была выделена из федерального бюджета по государственной программе "Развитие образования в России".

Музыкальная школа в Троицке(2021)|Фото: администрация Троицка

Однако компания не выполнила условия контракта и допустила остановку ремонтных работ, что повлекло за собой разрушение здания. В декабре прошлого года бюджетное учреждение дополнительного образования обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с требованием взыскать с подрядчика 4,1 млн рублей. В настоящий момент по делу назначена судебная экспертиза.

С сентября прошлого года дети занимаются в зданиях ДК имени Луначарского, Центре досуга Троицка и школах № 4, 39,47.

"Оказание услуг по дополнительному образованию детей проводится в оборудованных музыкальными инструментами классах. Учащиеся получают полноценные знания и навыки, согласно утвержденным программам, также предоставленные помещения находятся в учреждениях образования в шаговой доступности по месту жительства", - подчеркнули в мэрии.

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Теги: музыкальная школа, дети, Владимир Путин, капремонт, Александр Виноградов,



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