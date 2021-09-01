01 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: kurer-sreda.ru

В Верхней Пышме стартует судебный процесс по делу об убийстве местного жителя, оговоренного детьми в педофилии 

В Верхней Пышме перед судом предстанут трое местных жителей, до смерти избивших и надругавшихся над мужчиной, которого дети одной из обвиняемых оговорили в педофилии. Прокуратура утвердила обвинительное заключение для дальнейшей передачи материалов дела в суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, двоим мужчинам 1988 и 1989 годов рождения, а также женщине 1997 года рождения вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Более того, мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, что инцидент произошел в августе прошлого года. Обвиняемая попросила тетю бывшего супруга приглядеть за ее 3- и 10-летней дочерями, пока она проведет время с друзьями. Позже дети рассказали матери, что сожитель присматриваемой за ними женщины трогал их. Тогда мать обратилась к своим двум знакомым, вместе с которыми они прибыли в СНТ "Жасмин" в г. Верхняя Пышма, проследовали в дом потерпевшего, где изнасиловали посторонним предметом и избили. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Позже выяснилось, что потерпевший, по просьбе родственницы обвиняемой, только довез девочек до ее дачи. В ходе проведенной проверки факт совершения потерпевшим противоправных действий в отношении несовершеннолетних своего подтверждения также не нашел.

Уголовное дело после вручения обвинительных заключений обвиняемым будет направлено в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает назначение наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет, санкция ч. 2 ст. 132 УК РФ – в виде лишения свободы на срок от 4 до 10 лет.

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Теги: педофилия, избиение, убийство, Верхняя Пышма, суд



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