01 Сентября 2021
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Общество В России
Студенты (2021) | Фото: Накануне.RU

Названы самые популярные специальности и направления в вузах в 2021 году

Ведущие российские вузы назвали специальности и направления, которые в этом году пользовались наибольшей популярностью у абитуриентов.

В технических и естественно-научных вузах самым популярным направлением стала информатика (в том числе информационная безопасность и вычислительная техника). Направление стало топовым в ведущих вузах: ВШЭ, СПбПУ, ИТМО, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, МИСиС, НГУ, ДВФУ, пишет РБК, ссылаясь на собственное исследование (15 учебных заведений из топ-25 рейтинга RAEX и участников завершившегося проекта "5-100").

На втором месте по популярности в большинстве вузов инженерная специальность (программная инженерия). На третьем месте в профильных технических вузах также зачастую оказывается специальность, связанная либо с информатикой, либо с прикладной математикой. В ином случае второе и третье места делят традиционные для того или иного вуза специальности: к примеру, для Томского политеха это нефтегазовое дело, электроэнергетика; у МИСиС — материаловедение. В МАИ на первых местах расположились профильные направления, посвященные ракетным комплексам, самолетостроению, но в вузе отмечают, что ИT-направления также популярны. В ВШЭ лидируют маркетинг и рыночная аналитика, а замыкают тройку иностранные языки.

Экономика, менеджмент и юриспруденция также остаются популярными. Эти направления наиболее востребованы у абитуриентов СПбГУ, ВШЭ, РАНХиГС, РЭУ им. Г.В. Плеханова, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, ДВФУ. В ряде вузов в тройку лидеров вошли также направления, связанные с лингвистикой, — в частности, это наблюдается в СПбГУ, УрФУ, ДВФУ. Другой сферой, которая пользуется спросом у выпускников школ, стала медицина — в Сеченовском университете и РУДН.

Рекламу и связи с общественностью, а также журналистику назвали популярными направлениями лишь в РАНХиГС и РУДН.

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Теги: вуз, специальность, профессия, рейтинг, абитуриенты



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