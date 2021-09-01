01 Сентября 2021
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Общество За рубежом
Талибы внутри президентского дворца в Кабуле (2021) | Фото: Al Jazeera

Афганский посол в Таджикистане заявил о намерении талибов убить лидера сопротивления

Движение "Талибан"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) никогда не пойдет на переговоры с лидерами афганского сопротивления, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар в интервью РИА Новости.

По его словам, цель радикалов — "поставить на колени весь Афганистан" и "уничтожить лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда".

Ранее сам лидер афганских повстанцев Ахмад Масуд заявил, что воюющий против талибов Фронт сопротивления Афганистана согласится прекратить борьбу при условии, что в стране будет создано инклюзивное правительство, обеспечивающее права и свободы граждан.

Он предупредил, что продолжит борьбу, если на его предложение не согласятся, пишет Regnum.

Ранее Масуд заявлял, что рассчитывает на помощь России и на ее вмешательство в ситуацию в Афганистане, правда, только политически.

Он считает, что при посредничестве Москвы можно провести переговоры между сопротивлением (в том числе остатками официальной армии и Северного альянса) и талибами.

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Теги: талибы, афганистан, ахмад масуд



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