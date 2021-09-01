В московском наземном транспорте пересадку в пределах 90 минут сделали бесплатной

В московском наземном общественном транспорте с 1 сентября пересадка в течение 90 минут с начала поездки станет бесплатной. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Московские пассажиры привыкли к бесплатным пересадкам между метро, МЦК и МЦД. Но пересадка с одного наземного маршрута на другой до сих пор оставалась платной. Так было всегда. Но теперь пришло время отказаться от этой традиции, чтобы сделать поездки по городу более удобными для пассажиров. С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 г., пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки. Бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тыс. пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тыс. руб.", - заметил градоначальник.

Власти надеются, что эта мера поможет привлечь новых пассажиров.

Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту "Тройка" нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.