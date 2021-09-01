На Урале адвоката будут судить за вымогательство у клиента 300 тысяч рублей

01 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
судебный процесс (2020) | Фото: В.Н. Горелых

На Урале адвоката будут судить за вымогательство у клиента 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный адвокат, обвиняемый в покушении на мошенничество в отношении родственника своего подзащитного. Обвинительное заключение в отношении адвоката уже утверждено и направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в октябре 2020 года фигурант дела заключил соглашение об оказании юридической помощи по уголовному делу с мужчиной, обвиняемым в ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). При этом оплату услуг адвоката осуществляла дочь подзащитного. 6 июня адвокат встретился с ней и сообщил о необходимости заплатить 300 тыс. руб., якобы, для дальнейшей их передачи в качестве взятки сотрудникам органа предварительного расследования. За эту сумму уголовное дело в отношении подзащитного должно было прекратиться, и в последствии его бы не привлекли к уголовной ответственности за совершение преступления по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений).

В свою очередь адвокат осознавал, что не мог повлиять на ход и результат расследования уголовного дела, а потому не собирался исполнять обещанного своей клиентке. К счастью, преступление так и не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам, поскольку он был задержан сотрудниками правоохранительных органов непосредственно после получения денежных средств.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: адвокат, суд, мошенничество, вымогательство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети