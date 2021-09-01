На Урале адвоката будут судить за вымогательство у клиента 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный адвокат, обвиняемый в покушении на мошенничество в отношении родственника своего подзащитного. Обвинительное заключение в отношении адвоката уже утверждено и направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в октябре 2020 года фигурант дела заключил соглашение об оказании юридической помощи по уголовному делу с мужчиной, обвиняемым в ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). При этом оплату услуг адвоката осуществляла дочь подзащитного. 6 июня адвокат встретился с ней и сообщил о необходимости заплатить 300 тыс. руб., якобы, для дальнейшей их передачи в качестве взятки сотрудникам органа предварительного расследования. За эту сумму уголовное дело в отношении подзащитного должно было прекратиться, и в последствии его бы не привлекли к уголовной ответственности за совершение преступления по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений).

В свою очередь адвокат осознавал, что не мог повлиять на ход и результат расследования уголовного дела, а потому не собирался исполнять обещанного своей клиентке. К счастью, преступление так и не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам, поскольку он был задержан сотрудниками правоохранительных органов непосредственно после получения денежных средств.