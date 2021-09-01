"Людей стравливают друг с другом", - Мария Шукшина на церемонии вручении ей ордена

Актриса Мария Шукшина не постеснялась высказать свое мнение о происходящем в России на церемонии вручения ей медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Она отметила, что в России беда с культурой и "вирус бескультурья гораздо опаснее модного нынче коронавируса". И хотя от него прямо не умирают, он невидимо выкашивает целые поколения.

"Людей стравливают друг с другом. Идет социальный эксперимент: люди ненавидят друг друга - сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов... Никто даже не пытается понять, что это целенаправленная духовная диверсия по расчеловечиванию и разделению людей", - сказала Шукшина.