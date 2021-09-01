01 Сентября 2021
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Касым-Жомарт Токаев (2019) | Фото: kremlin.ru

Препятствовать использованию русского языка в Казахстане нельзя - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу страны высказался о статусе русского языка.

"Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя", - отметил президент. Он добавил, что развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики. "В целом, расширяется сфера применения государственного языка. Это закономерное явление, главная тенденция жизни", - цитирует Токаева Tengrinews.

Президент призвал всех казахстанцев учить казахский язык. "Это главный признак патриотизма. При этом, если наша молодежь в совершенстве владеет другими языками, в том числе русским, то она не проиграет", - подчеркнул Токаев.

Напомним, в последнее время участились случаи нападок на русскоговорящих жителей Казахстана со стороны радикалов.

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Теги: касым-жомарт токаев, казахстан, русский язык



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