Сбербанк решил выдавать ипотеку с 18 лет

Сбербанк с 1 сентября снизит минимальный возраст потенциальных заемщиков до 18 лет, пишет РБК.

Представитель банка снижение возрастного ценза объяснил тем, что все больше молодых клиентов интересуется кредитами на покупку недвижимости.

Ранее ипотеку можно было получить гражданам только с 21 года.

Молодым заемщикам будут доступны две ипотечные программы Сбербанка: кредиты на новостройки и готовое жилье. Остальные требования не меняются: минимальный первоначальный взнос составляет от 10% стоимости жилья, срок кредита — до 30 лет, стаж на текущем месте работы не менее трех месяцев.

Ранее сообщалось, что молодые россияне за последние пять лет стали реже брать ипотеку. По данным исследования, доля заемщиков моложе 30 лет упала на 9,7 процентного пункта - до 21,1%. Это объясняется тем, что банки не готовы выдавать ссуды заемщику без кредитной истории.