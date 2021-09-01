Дочь Маккейна резко раскритиковала Байдена за бегство из Афганистана

Дочь сенатора Джона Маккейна, умершего в 2018 году, Меган Маккейн обрушилась на президента США Джо Байдена, который является давним другом ее семьи.

Читайте также: Байден заявил о завершении эры попыток США переустроить другие страны

Она написала в Twitter пост после вчерашней речи Байдена по поводу вывода войск США из Афганистана, признав, что ей это очень тяжело. Подоплека в том, что в Афганистане еще остаются американские граждане, которых так и не эвакуировали.

"Этот человек по телевизору произносит свою речь, и я не узнаю этого человека. Господи, помоги нашей стране. Господи, помоги американцам, которых мы бросили", - написала она.

По ее мнению, действия нынешней администрации президента такие же хаотичные, как при Дональде Трампе.

Многие американцы в соцсетях возмущены тем, что власти США бросили своих граждан.

Fox News подчеркивает, что Байден обещал оставаться в Афганистане до тех пор, пока все американцы не будут эвакуированы из этой страны. То есть он обманул американцев. По данным издания, там еще остаются около 250 граждан США.

Вечером 30 августа генерал морской пехоты Кеннет Ф. Маккензи-младший объявил, что последние американские войска, дислоцированные в аэропорту Кабула, покинули страну. Притом что он признал: некоторые американцы остались в Афганистане. В том числе США бросили переводчика Мохаммеда, который в 2008 году помогал спасти из снежной бури самого Байдена и его коллег-сенаторов Джона Керри и Чака Хейгела, пишет The Wall Street Journal. Сам Мохаммед взывает к Байдену о помощи, так как ему грозит казнь за сотрудничество с США.

Американский политолог Йен Бреммер прогнозирует, что гибель американских солдат в Кабуле крайне отрицательно скажется на рейтинге и политическом будущем Джо Байдена.