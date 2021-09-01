Жителя Южного Урала обманули на 6 млн рублей лже-брокеры

Житель Озерска стал жертвой мошенников. Мужчина перевел почти 6 млн рублей мнимым специалистам брокерской платформы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Южноуралец увидел в Интернете объявление о получении дополнительного заработка путем вложения денежных средств в продажу акций. После регистрации с ним связался менеджер и предложил заработать на биржевой платформе. Для этого он помог потерпевшему установить приложение удаленного доступа к телефону, через которое мужчина якобы мог отслеживать баланс на своем счете.

Мужчина перевел на этот счет свои накопления и кредиты на крупные суммы. Когда он решил вывести деньги, его счет заблокировали. В результате мужчина лишился 5 млн 735 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.