01 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожар в садовом товариществе в Екатеринбурге (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На пожаре в садах Екатеринбурга погиб ребенок

В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребенка на пожаре.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в ночь на 1 сентября поступил сигнал о возгорании частного жилого дома в садоводческом товариществе. В результате пострадали мужчина и двое детей, один из которых погиб. Второй ребенок и его отец доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Следователями СКР уже проведен осмотр места происшествия, устанавливаются возможные очевидцы инцидента. Тело умершего ребенка направлено на экспертизу для выяснения причины смерти.

Предположительно, возгорание могло произойти после растопки бани. По итогам проверки может быть решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полиции рассказали некоторые подробности трагедии. Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшего ребенка 2013 года рождения звали Абдульфатто. Он воспитывался в полной семье, которая на учете в службе ПДН территориального ОВД не состояла.

"По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. У двух других пострадавших имеются термические ожоги. По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной возгорания частного дома по переулку Рыбинскому в СНТ "Железнодорожник" могло стать замыкание электропроводки, перенагрев печи после мытья в бане или неосторожное обращение с печным оборудованием. Впрочем, сыщики и наши коллеги из СКР и МЧС отрабатывают и иные варианты.

Собственником дома, где погиб ребенок, является его мать, зарегистрированная в одной из квартир по улице Билимбаевской в Екатеринбурге. О случившейся трагедии в ее семье она пока не знает, так как находится за пределами России, в республике Таджикистан", - отметил полковник Горелых.

Напомним, это не единственный пожар, который произошел в садах уральской столицы минувшей ночью. В одном из СНТ сгорели сразу восемь домов.

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Теги: сады, ребенок, пожар, СКР, полиция, Екатеринбург



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